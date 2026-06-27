Mercedes: Demoran una camioneta con doble fondo y secuestran carne vacuna

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mercedes realizando sus labores específicas de control vehicular por Ruta Nacional Nº 123 y Ruta Provincial Nº 132, detuvieron la marcha de una camioneta –rastrojero-, conducido por un hombre mayor de edad, acompañado de dos menores, notando que el vehículo estaba adaptado y reformado con un doble fondo para llevar ocultos varios cortes de carne vacuna sin las medidas sanitarias estipuladas por las leyes y normas de salubridad vigentes, por lo que se procedió al secuestro del vehículo y lo hallado, además, a la demora de los mismos, iniciando actuaciones judiciales por -supuesto abigeato-.
Además, en otro procedimiento, en
colaboración a la Unidad Fiscal interviniente los citados efectivos continuaron
realizando amplias labores de investigación, lo que posibilito el
diligenciamiento de una orden de allanamiento en un establecimiento ganadero
ubicado en el Paraje Alen Cue perteneciente al Departamento de La Cruz, en el
cual, secuestraron bajo las formalidades legales un cuero de novillo el cual
estaría presuntamente vinculado al hecho que se investiga.
Al respecto, los demorados junto
a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
intervinientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con
los trámites de rigor.