sábado, 6 de junio de 2026

Mocoretá: La Policía esclareció dos hechos delictivos, hay un joven demorado

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera y Segunda de Mocoreta en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de dos legajos judiciales que se investigan por – supuesto robo agravado por escalamiento-, tras realizar una minuciosa labor investigativa lograron recuperar varias cosas y detener a un joven, presuntamente vinculados a los hechos.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos, luego de haber tomado conocimiento de dos ilícitos ocurridos en viviendas del barrio Industrial de la citada ciudad, por tal motivo, realizaron una paciente y eficaz tarea investigativa, la cual, junto al análisis de las diferentes cámaras de seguridad, posibilitaron lograr la detención de un joven de 18 años de edad, quien estaría sindicado como presunto autor de ambos hechos, además, en poder del mismo hallaron varias cosas de dudosa procedencia, las cuales, tras las correspondientes averiguaciones, resultaron ser las denunciadas como sustraídas. 

Al respecto, el detenido junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.