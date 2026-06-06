Mocoretá: La Policía esclareció dos hechos delictivos, hay un joven demorado

El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos, luego de haber tomado conocimiento de dos ilícitos
ocurridos en viviendas del barrio Industrial de la citada ciudad, por tal
motivo, realizaron una paciente y eficaz tarea investigativa, la cual, junto al
análisis de las diferentes cámaras de seguridad, posibilitaron lograr la
detención de un joven de 18 años de edad, quien estaría sindicado como presunto
autor de ambos hechos, además, en poder del mismo hallaron varias cosas de
dudosa procedencia, las cuales, tras las correspondientes averiguaciones,
resultaron ser las denunciadas como sustraídas.
Al respecto, el detenido junto a
lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.