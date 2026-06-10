miércoles, 10 de junio de 2026

Mocoretá: Tras allanamiento la Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Mocoreta en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de causas judiciales que se investigan, tras amplias labores investigativas, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias cosas.

El diligenciamiento del mandato judicial fue realizado en una vivienda, donde los citados efectivos bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de varias herramientas, las cuales presuntamente serían las denunciadas como sustraídas en los distintos hechos delictivos.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.