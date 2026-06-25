Mocoretá: Tras allanamiento secuestran dispositivos electrónicos vinculados a una causa judicial

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera y Segunda de Mocoretá en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación que se encuentra en trámite -Sup. Infrac. a la Ley Nº25.089-, llevaron adelante una orden de allanamiento, secuestrándose varios dispositivos electrónicos de interés a la causa.
El procedimiento lo realizaron en
un domicilio ubicado en la intersección de las calles Carlos Passera y José
Tomás Martirena de esa localidad, donde lograron el secuestro de diversos
dispositivos electrónicos y soportes digitales, elementos que serían de interés
para la causa.
Al respecto, los elementos
secuestrados fueron puesto a disposición de la Justicia, siendo trasladados a
la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.