jueves, 25 de junio de 2026

Mocoretá: Tras allanamiento secuestran dispositivos electrónicos vinculados a una causa judicial

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera y Segunda de Mocoretá en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación que se encuentra en trámite -Sup. Infrac. a la Ley Nº25.089-, llevaron adelante una orden de allanamiento, secuestrándose varios dispositivos electrónicos de interés a la causa. 

El procedimiento lo realizaron en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Carlos Passera y José Tomás Martirena de esa localidad, donde lograron el secuestro de diversos dispositivos electrónicos y soportes digitales, elementos que serían de interés para la causa.

Al respecto, los elementos secuestrados fueron puesto a disposición de la Justicia, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.