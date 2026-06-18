jueves, 18 de junio de 2026

Mercedes: Un hombre murió calcinado al incendiarse su vivienda

En horas de la mañana de hoy 18-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaría Distrito Primera Mercedes, en colaboración con las autoridades judiciales intervinientes, iniciaron actuaciones investigativas tras tomar conocimiento de un incendio registrado en una vivienda ubicada por calle San Lorenzo, entre Madariaga y Mantilla, de esa ciudad, hecho en el cual un hombre perdió la vida.

Según las primeras averiguaciones efectuadas, por causas y circunstancias que se tratan de establecer, se habría originado un foco ígneo en el citado inmueble, por lo cual de forma inmediata y tras tomar conocimiento se hicieron presentes junto al personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas de extinción y sofocación del fuego. Una vez controlada la situación, se constató el hallazgo del cuerpo sin vida, de un hombre de apellido Romero -mayor de edad-.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal interviniente a fin de determinar fehacientemente las causales que originaron el foco ígneo como así también las pericias correspondientes, mientras en la citada dependencia policial se continúan con los tramites de rigor.