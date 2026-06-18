Mercedes: Un hombre murió calcinado al incendiarse su vivienda

Según las primeras averiguaciones
efectuadas, por causas y circunstancias que se tratan de establecer, se habría
originado un foco ígneo en el citado inmueble, por lo cual de forma inmediata y
tras tomar conocimiento se hicieron presentes junto al personal del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas de extinción y sofocación
del fuego. Una vez controlada la situación, se constató el hallazgo del cuerpo
sin vida, de un hombre de apellido Romero -mayor de edad-.
En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal interviniente a fin de determinar fehacientemente las causales que originaron el foco ígneo como así también las pericias correspondientes, mientras en la citada dependencia policial se continúan con los tramites de rigor.