Murió Eulogio “Ohio” Márquez, exdirector de Defensa Civil de la Provincia

La noticia fue confirmada en las
últimas horas y generó pesar en distintos sectores de la política correntina.
Murió este miércoles Eulogio
“Ohio” Márquez, exconcejal de la ciudad de Corrientes y quien hasta el año
pasado se desempeñó como director de Defensa Civil de la Provincia.
Márquez fue exconcejal de la
ciudad de Corrientes y durante el los últimos años participó en numerosos
operativos de asistencia y coordinación ante emergencias.
Durante su trayectoria política y
de gestión, fue reconocido por su trabajo territorial y su cercanía con la
comunidad, desempeñando distintos roles tanto en la función pública como en la
actividad partidaria.
La noticia del fallecimiento fue
confirmada por el diputado provincial Norberto Ast, quien recordó los años
compartidos junto a Márquez durante la campaña electoral de 2003, cuando
ambos recorrieron distintos barrios de la Capital en busca de una banca en el Concejo Deliberante.
Fuente: www.ellitoral.com.ar