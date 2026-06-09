martes, 9 de junio de 2026

Murió un hombre que estaba internado tras un siniestro vial

En horas de la mañana de ayer 08-06-26, en el Hospital Escuela de esta ciudad, lamentablemente se produjo el deceso de un hombre, que se encontraba internado, luego de protagonizar un siniestro vial con la motocicleta que conducía.

Cabe recordar, que, conforme a las primeras diligencias, el siniestro se habría registrado el pasado 06-06-26 sobre Ruta Nacional Nº12 y Avenida Maipú, entre una motocicleta – marca Honda GLH 150 cc.- en la cual circulaban a bordo dos jóvenes – de 18 y 20 años de edad-, y una motocicleta – de marca Honda Wave 110cc.-  guiada por un hombre – de 38 años de edad-.

A consecuencia de ello, estas personas fueron trasladadas hasta el Hospital Escuela, donde en el día de hoy lamentablemente se produjo el deceso del hombre de 38 años de edad.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la Comisaría Vigésima se prosigue con los tramites que corresponde.