Operativos de contralor durante la madrugada: Demoran a ocho personas, una tiene antecedentes policiales

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de ayer 25-06-26, efectivos Policiales de la Comisaria 19º Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, P.A.R, G.R.I.M 2 y 5, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 03:00, concluyendo, pasadas las 05:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a ocho personas para averiguación de sus
antecedentes y tras las primeras averiguaciones, dos de ellas resultaron poseer
antecedentes policiales, además, se realizó el control de documentaciones de
diferentes rodados.
Las personas demoradas fueron
trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las
diligencias del caso.