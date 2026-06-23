Paso de la Patria: La Policía demoró a un hombre por merodeo

En horas de la siesta del domingo 21-06-26, efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones perteneciente a la Comisaría Primera de Paso de la Patria, demoraron a un hombre que aparentemente se encontraba merodeando.
El procedimiento se llevó a cabo
cuando el personal policial que realizaba recorridas preventivas observó a un
sujeto merodeando las casas quintas en inmediaciones del Barrio Pescadores,
motivo por el cual procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad,
quien no supo justificar su presencia en el lugar, por lo que fue demorado.
Posteriormente, el hombre fue
trasladado a la dependencia policial, donde se continuaron con los trámites
correspondientes.