martes, 23 de junio de 2026

Paso de la Patria: La Policía demoró a un hombre por merodeo

En horas de la siesta del domingo 21-06-26, efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones perteneciente a la Comisaría Primera de Paso de la Patria, demoraron a un hombre que aparentemente se encontraba merodeando.

El procedimiento se llevó a cabo cuando el personal policial que realizaba recorridas preventivas observó a un sujeto merodeando las casas quintas en inmediaciones del Barrio Pescadores, motivo por el cual procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar, por lo que fue demorado.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde se continuaron con los trámites correspondientes.