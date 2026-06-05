Paso de la Patria: La Policía halló una parrilla portátil abandonada y buscan a su propietario

En horas de la tarde de ayer 04-06-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Paso de la Patria, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, fueron alertados por una vecina sobre un sujeto que transportaba un elemento de grandes dimensiones y que, al corroborar se trataba de una parrilla portátil.
El procedimiento se realizó, tras
ser anoticiados se dirigieron de forma inmediata al lugar, y hallaron una
parrilla portátil a gas, la cual se presume que habría sido abandonada por esta
persona, al verse cercado por los policías, procediendo a su secuestro
preventivo.
Posteriormente se realizaron
averiguaciones en las inmediaciones a fin de establecer su procedencia, aunque
hasta el momento no fue posible localizar al propietario ni identificar al
presunto autor del hecho.
Al respecto, lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.