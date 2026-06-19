viernes, 19 de junio de 2026

Paso de la Patria: Localizaron a un hombre desorientado y lograron restituirlo a su familia

En horas de la tarde de ayer 18-06-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Paso de la Patria tras tomar conocimiento mediante un llamado anónimo, sobre la presencia de una persona de sexo masculino que deambulaba desorientada sobre Ruta Provincial N° 98, finalmente lograron restituirla a su familia.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación y procedieron a asistir al hombre -mayor de edad-, quien evidenciaba encontrarse desorientado en tiempo y espacio, sin poder aportar datos sobre su identidad ni procedencia. Ante ello, fue trasladado al hospital local para su correspondiente examen médico y resguardo.

Posteriormente, se activaron distintas diligencias, obteniéndose respuesta por parte de la Dirección de Trata de Personas y Búsqueda, desde donde se informó que el ciudadano registraba un pedido de localización solicitado por la Comisaría Quinta de Corrientes Capital.

Tras corroborarse su identidad y situación, se coordinaron las acciones necesarias para su traslado y restitución a su entorno familiar.