Paso de la Patria: Localizaron a un hombre desorientado y lograron restituirlo a su familia

Al arribar al lugar, los
uniformados constataron la situación y procedieron a asistir al hombre -mayor
de edad-, quien evidenciaba encontrarse desorientado en tiempo y espacio, sin
poder aportar datos sobre su identidad ni procedencia. Ante ello, fue trasladado
al hospital local para su correspondiente examen médico y resguardo.
Posteriormente, se activaron
distintas diligencias, obteniéndose respuesta por parte de la Dirección de
Trata de Personas y Búsqueda, desde donde se informó que el ciudadano
registraba un pedido de localización solicitado por la Comisaría Quinta de
Corrientes Capital.
Tras corroborarse su identidad y situación, se coordinaron las acciones necesarias para su traslado y restitución a su entorno familiar.