jueves, 25 de junio de 2026

Paso de la Patria: Recuperan un tubo de gas recientemente sustraído

Efectivos policiales de la Comisaría distrito Segunda de Paso de la Patria, lograron recuperar un tubo de gas que se trataría del denunciado como sustraído y que se encontraba relacionado con una causa que actualmente es investigada por esa dependencia policial.

El procedimiento se llevó a cabo cuando personal de la División de Investigaciones Criminales (D.I.C.) de dicha dependencia, que realizaba recorridas preventivas por distintos sectores de la jurisdicción, observó una garrafa de gas de 10 kilogramos, abandonada entre la maleza en inmediaciones de avenida Prefectura Naval Argentina y avenida Díaz Colodrero, en la zona conocida como Paraje Rincón, cercana a la costa del río.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del elemento hallado y posteriormente realizaron las verificaciones correspondientes en los registros de la dependencia policial, estableciendo que la garrafa se encontraría vinculada a una causa que es investigada.

El elemento recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las diligencias investigativas tendientes al total esclarecimiento del hecho.