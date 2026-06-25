Paso de la Patria: Recuperan un tubo de gas recientemente sustraído

El procedimiento se llevó a cabo
cuando personal de la División de Investigaciones Criminales (D.I.C.) de dicha
dependencia, que realizaba recorridas preventivas por distintos sectores de la
jurisdicción, observó una garrafa de gas de 10 kilogramos, abandonada entre la
maleza en inmediaciones de avenida Prefectura Naval Argentina y avenida Díaz
Colodrero, en la zona conocida como Paraje Rincón, cercana a la costa del río.
Ante esta situación, los
efectivos procedieron al secuestro preventivo del elemento hallado y
posteriormente realizaron las verificaciones correspondientes en los registros
de la dependencia policial, estableciendo que la garrafa se encontraría
vinculada a una causa que es investigada.
El elemento recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las diligencias investigativas tendientes al total esclarecimiento del hecho.