Paso de los Libres: La Policía recuperó una motocicleta denunciada como sustraída

En la noche de ayer 03-06-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres, recuperaron una motocicleta que había sido denunciada como sustraída.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 21:30 horas, luego de que los policial fueran alertados a
través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de una
motocicleta abandonada sobre calles Madariaga y Félix María Gómez, por lo que de
manera inmediata se dijeron al lugar, donde procedieron al secuestra bajo las
formalidades legales correspondientes de una motocicleta -marca Honda modelo
Titan CG 150c.c-, la cual tras las averiguaciones realizadas la misma habría
sido denunciada como sustraída recientemente.
El rodado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado hasta la citada dependencia policial
donde se continúan con los tramites de rigor.