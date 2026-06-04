jueves, 4 de junio de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó una motocicleta denunciada como sustraída

En la noche de ayer 03-06-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres, recuperaron una motocicleta que había sido denunciada como sustraída.

El procedimiento se concretó alrededor de las 21:30 horas, luego de que los policial fueran alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de una motocicleta abandonada sobre calles Madariaga y Félix María Gómez, por lo que de manera inmediata se dijeron al lugar, donde procedieron al secuestra bajo las formalidades legales correspondientes de una motocicleta -marca Honda modelo Titan CG 150c.c-, la cual tras las averiguaciones realizadas la misma habría sido denunciada como sustraída recientemente.

El rodado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.