martes, 23 de junio de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

En horas de la tarde de ayer 22-06-26, efectivos policiales de la División de Investigaciones de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una bicicleta recientemente sustraída y demoraron al presunto autor del hecho.

El procedimiento luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -tipo playera rodado 26-, por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído, así mismo procedieron a la demora del presunto autor del hecho, un joven menor de 16 años de edad.

El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.