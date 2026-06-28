Paso de los Libres: Peatón grave tras ser atropellado por una motocicleta

En la noche del viernes 26-06-26,
efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de los Libres,
tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la
Avenida Arturo Frondizi como referencia frente al Barrio Caa Guazú de la citada
ciudad y en el cual, dos personas resultaron lesionadas.
Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 21:30 horas, teniendo como
protagonistas a una motocicleta – marca Honda Twister CB 125cc.- guiada por un
joven, acompañado de otra persona – ambos menores de edad- y un hombre –
peatón- de 29 años de edad, quienes fueron auxiliados rápidamente, trasladando
al hospital local al conductor del rodado y al hombre -peatón-, resultado este
último con lesiones de carácter grave por lo que fue derivado al Hospital
Escuela de la Ciudad de Corrientes.
En el lugar se realizaron las correspondientes diligencias con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.