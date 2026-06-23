Paso de los Libres: Recuperan una moto sustraída tras un amplio rastrillaje en zona de montes

Del hecho tomaron conocimiento a
través del Sistema Integral de Seguridad 911, donde informan sobre la
sustracción de una motocicleta -marca Corven modelo Energy- que se encontraba
estacionada frente a un domicilio ubicado por calle Uruguay al 400 aproximadamente.
Según los primeros datos aportados, vecinos habrían observado a un joven
conocido en la zona trasladando el rodado al arrastre en dirección a un sector
de espesa vegetación.
Ante esta situación, los policías
se dirigieron inmediatamente al lugar y, tras un intenso rastrillaje siguiendo
rastros de arrastre que conducían hacia el monte. Como resultado de la
búsqueda, los uniformados localizaron la motocicleta abandonada en inmediaciones
del arroyo Yatay, procediendo a su formal secuestro preventivo. En ese marco,
identificaron al presunto autor del hecho, un menor de 16 años de edad.
La motocicleta recuperada fue
trasladada a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites
que corresponden.