martes, 23 de junio de 2026

Paso de los Libres: Recuperan una moto sustraída tras un amplio rastrillaje en zona de montes

En horas de la tarde del domingo 21-06-26, Efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Paso de los Libres, lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída, en un procedimiento realizado en una zona de monte cercana al arroyo Yatay.

Del hecho tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, donde informan sobre la sustracción de una motocicleta -marca Corven modelo Energy- que se encontraba estacionada frente a un domicilio ubicado por calle Uruguay al 400 aproximadamente. Según los primeros datos aportados, vecinos habrían observado a un joven conocido en la zona trasladando el rodado al arrastre en dirección a un sector de espesa vegetación.

Ante esta situación, los policías se dirigieron inmediatamente al lugar y, tras un intenso rastrillaje siguiendo rastros de arrastre que conducían hacia el monte. Como resultado de la búsqueda, los uniformados localizaron la motocicleta abandonada en inmediaciones del arroyo Yatay, procediendo a su formal secuestro preventivo. En ese marco, identificaron al presunto autor del hecho, un menor de 16 años de edad.

La motocicleta recuperada fue trasladada a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.