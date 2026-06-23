Paso de los Libres: Recuperan una moto recientemente sustraída

El procedimiento se concretó
pasadas las 18:30 horas cuando los citados efectivos fueron alertados vía
radial acerca de la sustracción de una motocicleta -marca Corven Energy
110cc.-, la cual se encontraba estacionada por calle Uruguay a la altura 400 aproximadamente,
por lo que, rápidamente se dirigieron al lugar y siguiendo las pesquisas
obtenidas en la zona, realizaron un intenso rastrillaje en las inmediaciones,
logrando en cercanías del arroyo Yatay hallar abandonado el rodado, procediendo
al secuestro bajo las formalidades legales.
Posteriormente y continuando con
las labores investigativas, identificaron a un menor de edad, quien estaría
sindicado como presunto autor del hecho.
El rodado recuperado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia donde se
continuaron con los trámites correspondientes.