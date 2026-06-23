martes, 23 de junio de 2026

Paso de los Libres: Recuperan una moto recientemente sustraída

En la tarde del domingo 21-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Paso de los Libres, en un rápido y eficaz accionar, luego de ser alertados por el -S.I.S. 911- recuperaron una motocicleta que fue denunciada como sustraída, además, identificaron al presunto autor del hecho.

El procedimiento se concretó pasadas las 18:30 horas cuando los citados efectivos fueron alertados vía radial acerca de la sustracción de una motocicleta -marca Corven Energy 110cc.-, la cual se encontraba estacionada por calle Uruguay a la altura 400 aproximadamente, por lo que, rápidamente se dirigieron al lugar y siguiendo las pesquisas obtenidas en la zona, realizaron un intenso rastrillaje en las inmediaciones, logrando en cercanías del arroyo Yatay hallar abandonado el rodado, procediendo al secuestro bajo las formalidades legales.

Posteriormente y continuando con las labores investigativas, identificaron a un menor de edad, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites correspondientes.