Paso de los Libres: Tras allanamiento secuestran marihuana, dinero y varios elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 26-06-26, efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Unidad Regional IVº Paso de los Libres junto a sus pares de las distintas -D.I.C.-División de Investigación Criminal, Grupo Táctico Operacional (G.T.O.), GRIM, Canes K-9 y personal de las comisarias 1ra, 2da y 3ra, todos de esa ciudad, continuando con la investigación llevada adelante, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias cosas.
El procedimiento, se concretó en
una vivienda ubicada en el Barrio Caa Guazú de la citada Ciudad, donde bajo las
formalidades legales, procedieron al secuestro de una importante suma de
dinero, cuatro teléfonos celulares, una notebook, una balanza de precisión y un
envoltorio de una sustancia de origen vegetal, la cual, tras el correspondiente
test orientativo, resulto positivo para marihuana.
En relación al hecho, un hombre -
mayor de edad- junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la
justicia, continuando con los tramites de rigor en la citada dependencia.