domingo, 7 de junio de 2026

Personas demoradas y una motocicleta secuestrada en diferentes circunstancias

En la noche del viernes 05-06-26 y madrugada de ayer 06-06-26, efectivos policiales del Comando Patrulla – Patrulla Motorizada, llevaron a cabo diferentes procedimientos que concluyo en la demora de varias personas y el secuestro de una motocicleta. 

El primer procedimiento fue realizado cerca de las 21:00 horas, luego de que los efectivos fueran alertados vía radial, acerca de una persona que habría sido demorada aparentemente por haber intentado cometer un hecho delictivo en un supermercado, ubicado por Avenida Pomar a la altura 800 aproximadamente, de esta manera, se dirigieron al lugar y procedieron a la demora de un joven mayor de edad, quien tras las correspondientes averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales.

También, siendo las 23:30 horas, los efectivos se encontraban por calles Gobernador Gallino y Vélez Sarsfield, donde identificaron a un hombre de 45 años de edad, el cual tras las primeras averiguaciones, resultó poseer un pedido de localización activo por parte de la justicia, por lo que fue demorado.

Posteriormente, cerca de las 03:30 horas, en circunstancia que se encontraban realizando operativo en conjunto - jurisdicción de la Comisaría 13º Urbana- demoraron a dos personas mayores de edad, una de ellas se encontraba causando disturbios en la vía pública y la segunda se encontraba a bordo de una motocicleta -marca Honda Titán CG 150cc.- realizando maniobras peligrosas, procediendo también al secuestro del rodado.

Por último, siendo las 04:00 horas por calles San Juan y Junín, divisaron e identificaron a un hombre de 41 años de edad, quien se encontraba observando detenidamente los locales comerciales de la zona y tras realizar las consultas correspondientes, el mismo resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, siendo demorado posteriormente.

Los demorados y el rodado secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales donde se continuaron con los trámites al respecto en cada caso.