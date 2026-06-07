Personas demoradas y una motocicleta secuestrada en diferentes circunstancias

El primer procedimiento fue
realizado cerca de las 21:00 horas, luego de que los efectivos fueran alertados
vía radial, acerca de una persona que habría sido demorada aparentemente por
haber intentado cometer un hecho delictivo en un supermercado, ubicado por
Avenida Pomar a la altura 800 aproximadamente, de esta manera, se dirigieron al
lugar y procedieron a la demora de un joven mayor de edad, quien tras las
correspondientes averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales.
También, siendo las 23:30 horas,
los efectivos se encontraban por calles Gobernador Gallino y Vélez Sarsfield,
donde identificaron a un hombre de 45 años de edad, el cual tras las primeras
averiguaciones, resultó poseer un pedido de localización activo por parte de la
justicia, por lo que fue demorado.
Posteriormente, cerca de las
03:30 horas, en circunstancia que se encontraban realizando operativo en
conjunto - jurisdicción de la Comisaría 13º Urbana- demoraron a dos personas
mayores de edad, una de ellas se encontraba causando disturbios en la vía pública
y la segunda se encontraba a bordo de una motocicleta -marca Honda Titán CG
150cc.- realizando maniobras peligrosas, procediendo también al secuestro del
rodado.
Por último, siendo las 04:00
horas por calles San Juan y Junín, divisaron e identificaron a un hombre de 41
años de edad, quien se encontraba observando detenidamente los locales
comerciales de la zona y tras realizar las consultas correspondientes, el mismo
resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, siendo
demorado posteriormente.
Los demorados y el rodado
secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales donde se
continuaron con los trámites al respecto en cada caso.