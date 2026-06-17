miércoles, 17 de junio de 2026

Personas demoras y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

En la noche de ayer y madrugada de hoy 17-06-26, efectivos policiales dependientes del departamento de distritos policiales y unidades operativas en diferentes procedimientos, procedieron a la demora de varias personas y el secuestro preventivo de varias cosas.

El primero de los procedimientos lo realizaron alrededor de las 23:00 horas, personal del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R-, procedió a la demora preventiva de un sujeto -mayor de edad- de alias “peladito”, en la intersección de calles Alberdi y Gutnisky. Según manifestaciones de vecinos, el mismo estaría vinculado a hechos de sustracción de elementos en el Cementerio San Juan Bautista, por lo que fue trasladado a sede policial para las averiguaciones pertinentes.

En tanto, cerca de la medianoche, efectivos del GRIM III acudieron a un incendio registrado en una vivienda ubicada por calles J. P. Justo y pasaje San Nicolás. Mientras colaboraban con el operativo de emergencia, demoraron a un hombre de 31 años d edad, que se encontraba alterando el orden público y entorpeciendo el trabajo de los equipos de intervención.

Posteriormente, durante la madrugada, alrededor de las 04:30 horas, personal del GIR demoró a dos hombres de 25 y 35 años de edad, en inmediaciones de calle Cabeza de Vaca, luego de que uno de ellos fuera hallado portando un arma blanca de aproximadamente 30 centímetros entre sus pertenencias.

Asimismo, a las 05:00 horas, efectivos del GRIM V demoraron a dos ciudadanos -mayores de edad- en inmediaciones de calles Los Charrúas y Calchaquíes, quienes se encontraban promoviendo desorden en la vía pública y presentaban aparentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol y/o alguna sustancia.

Todos los demorados fueron trasladados a las dependencias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con las actuaciones de rigor.