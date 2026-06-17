Personas demoras y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron alrededor de las 23:00 horas, personal del Grupo de Intervención
Rápida -G.I.R-, procedió a la demora preventiva de un sujeto -mayor de edad- de
alias “peladito”, en la intersección de calles Alberdi y Gutnisky. Según
manifestaciones de vecinos, el mismo estaría vinculado a hechos de sustracción
de elementos en el Cementerio San Juan Bautista, por lo que fue trasladado a
sede policial para las averiguaciones pertinentes.
En tanto, cerca de la medianoche,
efectivos del GRIM III acudieron a un incendio registrado en una vivienda
ubicada por calles J. P. Justo y pasaje San Nicolás. Mientras colaboraban con
el operativo de emergencia, demoraron a un hombre de 31 años d edad, que se
encontraba alterando el orden público y entorpeciendo el trabajo de los equipos
de intervención.
Posteriormente, durante la
madrugada, alrededor de las 04:30 horas, personal del GIR demoró a dos hombres
de 25 y 35 años de edad, en inmediaciones de calle Cabeza de Vaca, luego de que
uno de ellos fuera hallado portando un arma blanca de aproximadamente 30
centímetros entre sus pertenencias.
Asimismo, a las 05:00 horas,
efectivos del GRIM V demoraron a dos ciudadanos -mayores de edad- en
inmediaciones de calles Los Charrúas y Calchaquíes, quienes se encontraban
promoviendo desorden en la vía pública y presentaban aparentes signos de
encontrarse bajo los efectos del alcohol y/o alguna sustancia.
Todos los demorados fueron
trasladados a las dependencias jurisdiccionales correspondientes, donde se
continuaron con las actuaciones de rigor.