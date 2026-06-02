Personas demoras y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos, lo realizaron cerca de las 23.30 horas,
por calle Santa Rosa y Ñaembe, dos hombres fueron demorados luego de intentar
evadir un control policial a bordo de una motocicleta –marca Honda pop 100-,
protagonizando una peligrosa maniobra por varias calles hasta ser
interceptados, procediéndose además al secuestro preventivo del rodado.
Asimismo, el otro procedimiento lo realizaron en inmediaciones de Av.
Pedro Ferre y calle Gobernador Pedro Soto, donde otro ciudadano fue demorado
tras ser hallado merodeando y con elementos de dudosa procedencia que no pudo
justificar, tratándose de dos focos led de alta potencia, procediéndose al
secuestro preventivo de los mismos.
Por otra parte, personal policial demoró a un hombre de 33 años de edad,
en inmediaciones de Av. Ferre y Roca, que merodeaba vehículos estacionados en
la vía pública sin poder justificar su presencia en el lugar.
En otro procedimiento, en inmediaciones de Av. Pedro Ferre y calle
Brasil, fue demorado un sujeto que fuera sindicado como presunto autor de la
sustracción de mercaderías de una verdulería, tratándose de un hombre –mayor de
edad-.
Finalmente, en Av. El Maestro y Gualeguaychu, dos personas fueron
demoradas luego de protagonizar una maniobra evasiva a bordo de una motocicleta
–marca Honda Wave- al advertir un control de tránsito. Tras un seguimiento
controlado, fueron interceptadas y trasladadas a la dependencia jurisdiccional
correspondiente, procediéndose además al secuestro del vehículo.
Las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados a las
Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.