martes, 2 de junio de 2026

Personas demoras y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

En horas de la noche del domingo 31-05-26 y madrugada de ayer 01-06-26, efectivos policiales del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, concretaron distintos procedimientos, lo que arrojo la demora de varias personas y el secuestro preventivo de cosas.

El primero de los procedimientos, lo realizaron cerca de las 23.30 horas, por calle Santa Rosa y Ñaembe, dos hombres fueron demorados luego de intentar evadir un control policial a bordo de una motocicleta –marca Honda pop 100-, protagonizando una peligrosa maniobra por varias calles hasta ser interceptados, procediéndose además al secuestro preventivo del rodado.

Asimismo, el otro procedimiento lo realizaron en inmediaciones de Av. Pedro Ferre y calle Gobernador Pedro Soto, donde otro ciudadano fue demorado tras ser hallado merodeando y con elementos de dudosa procedencia que no pudo justificar, tratándose de dos focos led de alta potencia, procediéndose al secuestro preventivo de los mismos.

Por otra parte, personal policial demoró a un hombre de 33 años de edad, en inmediaciones de Av. Ferre y Roca, que merodeaba vehículos estacionados en la vía pública sin poder justificar su presencia en el lugar.

En otro procedimiento, en inmediaciones de Av. Pedro Ferre y calle Brasil, fue demorado un sujeto que fuera sindicado como presunto autor de la sustracción de mercaderías de una verdulería, tratándose de un hombre –mayor de edad-.

Finalmente, en Av. El Maestro y Gualeguaychu, dos personas fueron demoradas luego de protagonizar una maniobra evasiva a bordo de una motocicleta –marca Honda Wave- al advertir un control de tránsito. Tras un seguimiento controlado, fueron interceptadas y trasladadas a la dependencia jurisdiccional correspondiente, procediéndose además al secuestro del vehículo.

Las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.