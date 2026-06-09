Policías salvaron la vida de una menor con maniobras de Heimlich

Personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Sexta urbana en horas de la noche del domingo 07-06-26, fueron alertados mediante el Sistema Integral de Seguridad 911 que en un domicilio ubicado por calle Niño Jesús, una mujer solicitaba presencia policial ya que su hija menor de 1 año de vida se encontraba con las vías respiratorias obstruidas, producto de un atragantamiento con alguna comida que la misma consumió.
Por tal motivo, el Sargento Ayudante Machuca Emilio
y Sargento Primero Dechat Walter Alexis se dirigieron de forma inmediata hasta
el lugar, donde efectuaron a la beba maniobras de Heimlich,
logrando de esta manera quitar la obstrucción de las vías respiratorias de la
misma, siendo posteriormente trasladada hasta el Hospital Pediátrico Juan Pablo
II para su correspondiente atención médica, donde informaron que la misma llego
en perfecto estado de salud.
Se destaca el rápido y profesional accionar de los suboficiales quienes lograron salvar la vida de la menor tras las maniobras realizadas.