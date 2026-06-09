Policías salvó la vida de una beba con maniobras de RCP

En horas de la tarde de ayer 08-06-26, personal policial dependientes del Destacamento San Marcos lograron tras un profesional accionar, reanimar a una beba que se encontraba desvanecida aparentemente a raíz de un ahogamiento.
El procedimiento, lo concretaron los mencionados
efectivos luego de que una mujer se presentara al recinto de la guardia en
total estado de nerviosismo, con su bebe en brazos, manifestando que la misma
no reaccionaba y que se habría ahogado con la leche materna, por lo que de
manera inmediata los mismos realizaron acciones de RCP, posibilitando de esta
manera la estabilización de la misma, siendo posteriormente trasladada hasta el
Hospital Vidal a fin de recibir la atención medica correspondientes.
En esta oportunidad, se enaltece el profesional
accionar policial, quienes, gracias al labor realizada, lograron estabilizar a
la menor.