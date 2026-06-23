Profundo pesar por el fallecimiento del Suboficial Mayor Juan Cardozo Q.E.P.D.

Con profundo pesar, la Policía de
Corrientes participa del fallecimiento del Suboficial Mayor Juan Cardozo,
ocurrido en horas de la madrugada a consecuencia de problemas de salud.
El suboficial fallecido se
desempeñaba actualmente como Instructor de la Escuela de Suboficiales con sede
en Santo Tomé, destacándose a lo largo de su carrera por su compromiso con la
formación de nuevas generaciones de policías, su profesionalismo y su permanente
vocación de servicio.
El Ministro de Seguridad de la
Provincia, Dn. Adán Gaya; la Subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el
Jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de
Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval; integrantes del Estado Mayor
Policial, Directores Generales, Directores, Jefes de Departamentos, Comisarías
y Divisiones, hacen llegar sus más sentidas condolencias a sus familiares,
amigos y camaradas ante tan irreparable pérdida.
Asimismo, oficiales y
suboficiales de la Institución, tanto en actividad como en situación de retiro,
acompañan con pesar este difícil momento, recordando al Suboficial Mayor
Cardozo como un servidor público ejemplar, cuya trayectoria y dedicación dejaron
una huella imborrable en la Policía de Corrientes.
Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma, rogando al Altísimo que le conceda la paz eterna y que brille para él la luz que no tiene fin.