martes, 23 de junio de 2026

Saladas: La Policía recuperó una moto que fue robada en Mendoza

El viernes 19-06-26, efectivos policiales de la Comisaria distrito primera Saladas, luego de ser alertados por disturbios en la vía pública, procedieron al secuestro de una motocicleta, la cual, resulto encontrarse vinculada a un hecho que se investiga en la Provincia de Mendoza.

 El procedimiento se concretó por calles Sargento Cabral y Carlos Pellegrini de la citada ciudad, donde al llegar los efectivos tomaron conocimiento de una supuesta transacción realizada por dos hombres mayores de edad, donde una motocicleta -marca Honda Falcon 400 cc. fue adquirida de buena fe y posteriormente, tras las averiguaciones del comprador, surgió que la misma presentaba un pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Policía de Mendoza.

En este sentido y con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, el rodado fue secuestrado y el damnificado realizo la correspondiente denuncia penal, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.