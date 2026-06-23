Saladas: La Policía recuperó una moto que fue robada en Mendoza

El viernes 19-06-26, efectivos policiales de la Comisaria distrito primera Saladas, luego de ser alertados por disturbios en la vía pública, procedieron al secuestro de una motocicleta, la cual, resulto encontrarse vinculada a un hecho que se investiga en la Provincia de Mendoza.
El procedimiento se concretó por calles
Sargento Cabral y Carlos Pellegrini de la citada ciudad, donde al llegar los
efectivos tomaron conocimiento de una supuesta transacción realizada por dos
hombres mayores de edad, donde una motocicleta -marca Honda Falcon 400 cc. fue
adquirida de buena fe y posteriormente, tras las averiguaciones del comprador,
surgió que la misma presentaba un pedido de secuestro por parte de las
autoridades de la Policía de Mendoza.
En este sentido y con la
intervención de la Unidad Fiscal en turno, el rodado fue secuestrado y el
damnificado realizo la correspondiente denuncia penal, continuándose con los
tramites de rigor en la citada dependencia.