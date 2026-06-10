Saludo especial en el “Día del Policía de Corrientes con funciones en Seguridad Vial”

Por tal motivo el ministro de Seguridad, Dn. Adan Gaya, el
subsecretario de Seguridad vial Dr. Juan Manuel Saloj, la subsecretaria de
Seguridad, Lic. Ingrid Jetter, el jefe de la Policía Crio. Gral. Lic. Miguel
Ángel Leguizamon, el subjefe Crio. Gral. Walter Dario Aceval, así como los
directores generales de la Plana Mayor envían un afectuoso saludo a los
efectivos de esta área.
También adhieren a las salutaciones, todo el personal
superior y subalterno, tanto en actividad como en situación de retiro.
Se destaca con la más sincera gratitud, por su arduo trabajo
y dedicación para mantener nuestras rutas más seguras, su compromiso con la
seguridad vial es fundamental para prevenir accidentes y proteger a los
ciudadanos.
Tomando importancia de lo que significa, en el organigrama
policial existe una dirección general de Seguridad Vial que se halla bajo las
funciones del Crio. Gral. Eduardo Felipe Dip.
En Corrientes la Policía cumple funciones de control en
materia de seguridad vial en todo el territorio provincial, donde actúa en
coordinación con los municipios y se rige por la Ley 5.866/08, modificatoria al
decreto ley 33/00 (ley orgánica policial), reiterando un especial
reconocimiento por la labor que realizan y que pasen un feliz día.