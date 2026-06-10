miércoles, 10 de junio de 2026

Saludo especial en el “Día del Policía de Corrientes con funciones en Seguridad Vial”

Hoy 10 de junio se celebra en la Argentina el "Día de la Seguridad Vial" en tanto que, a nivel provincial se conmemora el "Día del Policía de Corrientes con funciones en Seguridad Vial".

Por tal motivo el ministro de Seguridad, Dn. Adan Gaya, el subsecretario de Seguridad vial Dr. Juan Manuel Saloj, la subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter, el jefe de la Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon, el subjefe Crio. Gral. Walter Dario Aceval, así como los directores generales de la Plana Mayor envían un afectuoso saludo a los efectivos de esta área.

También adhieren a las salutaciones, todo el personal superior y subalterno, tanto en actividad como en situación de retiro.

Se destaca con la más sincera gratitud, por su arduo trabajo y dedicación para mantener nuestras rutas más seguras, su compromiso con la seguridad vial es fundamental para prevenir accidentes y proteger a los ciudadanos.

Tomando importancia de lo que significa, en el organigrama policial existe una dirección general de Seguridad Vial que se halla bajo las funciones del Crio. Gral. Eduardo Felipe Dip.

En Corrientes la Policía cumple funciones de control en materia de seguridad vial en todo el territorio provincial, donde actúa en coordinación con los municipios y se rige por la Ley 5.866/08, modificatoria al decreto ley 33/00 (ley orgánica policial), reiterando un especial reconocimiento por la labor que realizan y que pasen un feliz día.