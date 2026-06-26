San Cosme: La Policía frustró la negociación de una moto adulterada

El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 19:30 horas, cuando los uniformados procedieron a la
identificación a un hombre de 27 años de edad, que circulaba a bordo de una
motocicleta -marca Motomel 110c.c-, y tras la inspección del rodado, se constató
que la numeración del motor presentaba signos de adulteración.
En este contexto, según las
averiguaciones realizadas, resulto que este hombre se dirigía hacia Ruta
Nacional N.º 12, kilómetro 1052, donde tenía previsto encontrarse con otra
persona para concretar un intercambio de la motocicleta.
Ante esta situación, el personal
policial se trasladó de inmediato al lugar mencionado, donde procedió a la
demora del segundo involucrado, un hombre de 30 años de edad, y al secuestro de
la motocicleta.
Los demorados y el rodado fueron
puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladados a la
dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.