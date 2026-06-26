viernes, 26 de junio de 2026

San Cosme: La Policía frustró la negociación de una moto adulterada

Efectivos policiales de la División Investigaciones de la Comisaría de Distrito San Cosme, en la tarde de ayer 25-06-26, en sus labores de prevención por el ámbito de su jurisdicción, lograron la demora de dos hombres y secuestraron una motocicleta que aparentemente presentaba adulteración en la numeración de su motor.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:30 horas, cuando los uniformados procedieron a la identificación a un hombre de 27 años de edad, que circulaba a bordo de una motocicleta -marca Motomel 110c.c-, y tras la inspección del rodado, se constató que la numeración del motor presentaba signos de adulteración.

En este contexto, según las averiguaciones realizadas, resulto que este hombre se dirigía hacia Ruta Nacional N.º 12, kilómetro 1052, donde tenía previsto encontrarse con otra persona para concretar un intercambio de la motocicleta.

Ante esta situación, el personal policial se trasladó de inmediato al lugar mencionado, donde procedió a la demora del segundo involucrado, un hombre de 30 años de edad, y al secuestro de la motocicleta.

Los demorados y el rodado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladados a la dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.