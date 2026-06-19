viernes, 19 de junio de 2026

San Cosme: La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído, hay un detenido

Ayer 18-06-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito San Cosme en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar un teléfono celular denunciado como sustraído y detener al presunto autor del hecho.

El procedimiento se concretó, en horas de la siesta, tras tareas investigativas realizadas por personal de la división de Investigaciones de la dependencia. En ese marco, se diligenció una orden de allanamiento, secuestro y detención en un domicilio ubicado en el barrio Inmaculada de esa localidad, con la colaboración de personal del Grupo Táctico Operacional (G.T.O.) de la Unidad Regional I.

Durante el registro del inmueble, los uniformados hallaron y secuestraron un teléfono celular -marca Motorola E6-, denunciado como sustraído; Asimismo, procedieron a la detención de un joven de 21 años de edad, alias “Muela”, señalado como presunto autor del ilícito.

El aprehendido y el teléfono recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias de rigor.