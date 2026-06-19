San Cosme: La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído, hay un detenido

El procedimiento se concretó, en
horas de la siesta, tras tareas investigativas realizadas por personal de la
división de Investigaciones de la dependencia. En ese marco, se diligenció una
orden de allanamiento, secuestro y detención en un domicilio ubicado en el
barrio Inmaculada de esa localidad, con la colaboración de personal del Grupo
Táctico Operacional (G.T.O.) de la Unidad Regional I.
Durante el registro del inmueble,
los uniformados hallaron y secuestraron un teléfono celular -marca Motorola
E6-, denunciado como sustraído; Asimismo, procedieron a la detención de un
joven de 21 años de edad, alias “Muela”, señalado como presunto autor del
ilícito.
El aprehendido y el teléfono
recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente,
continuándose con las diligencias de rigor.