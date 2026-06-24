San Luis del Palmar: Capacitación sobre negociación policial y primer interventor con simulacro práctico

La actividad estuvo a cargo del
mediador Dr. Alejandro Botini, quien desarrolló los contenidos teóricos
relacionados con técnicas de comunicación, manejo de crisis, resolución
pacífica de conflictos y actuación del primer efectivo policial que interviene
ante situaciones críticas.
Asimismo, participaron el
director de la unidad regional Nº1 Crio. My. Alberto Cano y efectivos
pertenecientes a diversas dependencias policiales de la jurisdicción, junto a
personal del Grupo Policía de Alto Riesgo (P.A.R.), quienes aportaron
conocimientos y experiencias vinculadas a intervenciones especiales y
protocolos de actuación en escenarios complejos.
Como cierre de la jornada, se
realizó un simulacro práctico, donde los participantes pudieron aplicar los
conocimientos adquiridos, recreando una situación de crisis que permitió poner
en práctica técnicas de negociación, coordinación operativa y toma de
decisiones en tiempo real.
Este tipo de capacitaciones tiene
como objetivo optimizar la preparación del personal policial, fortaleciendo las
capacidades profesionales para intervenir de manera eficiente, segura y
respetuosa de los derechos de las personas ante situaciones de alta complejidad.