miércoles, 24 de junio de 2026

San Luis del Palmar: Capacitación sobre negociación policial y primer interventor con simulacro práctico

En la mañana de hoy 24-06-26, en el marco de las actividades de formación y fortalecimiento profesional destinadas al personal policial, se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre “Negociador Policial y Primer Interventor”, destinada a efectivos de las distintas dependencias que integran la Unidad Regional I San Luis del Palmar.

La actividad estuvo a cargo del mediador Dr. Alejandro Botini, quien desarrolló los contenidos teóricos relacionados con técnicas de comunicación, manejo de crisis, resolución pacífica de conflictos y actuación del primer efectivo policial que interviene ante situaciones críticas.

Asimismo, participaron el director de la unidad regional Nº1 Crio. My. Alberto Cano y efectivos pertenecientes a diversas dependencias policiales de la jurisdicción, junto a personal del Grupo Policía de Alto Riesgo (P.A.R.), quienes aportaron conocimientos y experiencias vinculadas a intervenciones especiales y protocolos de actuación en escenarios complejos.

Como cierre de la jornada, se realizó un simulacro práctico, donde los participantes pudieron aplicar los conocimientos adquiridos, recreando una situación de crisis que permitió poner en práctica técnicas de negociación, coordinación operativa y toma de decisiones en tiempo real.

Este tipo de capacitaciones tiene como objetivo optimizar la preparación del personal policial, fortaleciendo las capacidades profesionales para intervenir de manera eficiente, segura y respetuosa de los derechos de las personas ante situaciones de alta complejidad.