jueves, 4 de junio de 2026

San Luis del Palmar: La Policía recuperó una motocicleta robada

Ayer 03-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar lograron recuperar una motocicleta que registraba pedido de secuestro, en el marco de un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado en esa localidad.

El procedimiento tuvo lugar en horas de la tarde, cuando personal policial que realizaba tareas preventivas sobre calle Misiones, en zona rural de la localidad, observó una motocicleta cuyo conductor, al advertir la presencia de los uniformados, efectuó una maniobra evasiva y emprendió la fuga.

Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado, logrando el conductor internarse en una zona de monte, donde abandonó el rodado para luego darse a la fuga, perdiéndose de vista.

Posteriormente, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta -marca Yamaha modelo YBR 125c.c-, realizándose las verificaciones correspondientes en los sistemas policiales, constatándose que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el año 2025, solicitado por la Comisaría de Mburucuyá, en el marco de una causa por supuesto robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.

La motocicleta fue puesta a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.