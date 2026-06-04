San Luis del Palmar: La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento tuvo lugar en
horas de la tarde, cuando personal policial que realizaba tareas preventivas
sobre calle Misiones, en zona rural de la localidad, observó una motocicleta
cuyo conductor, al advertir la presencia de los uniformados, efectuó una
maniobra evasiva y emprendió la fuga.
Ante esta situación, se inició un
seguimiento controlado, logrando el conductor internarse en una zona de monte,
donde abandonó el rodado para luego darse a la fuga, perdiéndose de vista.
Posteriormente, los efectivos
procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta -marca Yamaha modelo YBR
125c.c-, realizándose las verificaciones correspondientes en los sistemas
policiales, constatándose que el vehículo registraba un pedido de secuestro
activo desde el año 2025, solicitado por la Comisaría de Mburucuyá, en el marco
de una causa por supuesto robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.
La motocicleta fue puesta a
disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia
policial se prosigue con los tramites del caso.