martes, 23 de junio de 2026

San Luis del Palmar: La Policía secuestró una motocicleta desarmada y una motoguadaña robada

En la jornada del domingo 21-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar una motocicleta desarmada y una motoguadaña que fueran denunciados como sustraídos.

Del hecho habrían tomado conocimiento por parte de un hombre sobre la sustracción de una motocicleta -marca Motomel, tipo Cross, de 150cc.-, y una motoguadaña a explosión de 52cc., -marca Gamma-, elementos que fueron sustraídos desde una propiedad ubicada por calle San Martín de esa localidad.

En ese marco, luego de un rápido accionar y rastrillajes desplegados, los uniformados localizaron en una zona de monte ubicada a la vera del Riachuelo, en inmediaciones de la Tercera Sección de San Cosme, paraje San Pedro, distintas partes del rodado sustraído, entre ellas el motor, cuadro y rueda trasera, además de la motoguadaña denunciada como robada.

Los elementos recuperados fueron secuestrados preventivamente y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente para la prosecución de las diligencias correspondientes, haciendo mención que el presunto autor ya estaría identificado.