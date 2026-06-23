San Luis del Palmar: La Policía secuestró una motocicleta desarmada y una motoguadaña robada

Del hecho habrían tomado
conocimiento por parte de un hombre sobre la sustracción de una motocicleta
-marca Motomel, tipo Cross, de 150cc.-, y una motoguadaña a explosión de 52cc.,
-marca Gamma-, elementos que fueron sustraídos desde una propiedad ubicada por
calle San Martín de esa localidad.
En ese marco, luego de un rápido
accionar y rastrillajes desplegados, los uniformados localizaron en una zona de
monte ubicada a la vera del Riachuelo, en inmediaciones de la Tercera Sección
de San Cosme, paraje San Pedro, distintas partes del rodado sustraído, entre
ellas el motor, cuadro y rueda trasera, además de la motoguadaña denunciada
como robada.
Los elementos recuperados fueron
secuestrados preventivamente y trasladados a la dependencia policial, donde
quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente para la
prosecución de las diligencias correspondientes, haciendo mención que el presunto
autor ya estaría identificado.