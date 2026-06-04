jueves, 4 de junio de 2026

San Luis del Palmar: Se realizó jornada de capacitación policial con enfoque en derechos humanos

En la mañana de ayer 03-06-26, en la localidad de San Luis del Palmar, se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre “Práctica Policial con Enfoque en los Derechos Humanos”, destinada al personal policial dependiente de la Unidad Regional I y aspirantes a cabo.

La actividad fue dispuesta por el Jefe de Policía de la Provincia, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, con el objetivo de fortalecer la formación profesional del personal en aspectos vinculados al uso proporcional de la fuerza, la Ley Provincial N°6280, neurociencias aplicadas a la función policial, argumentación, persuasión y redacción de actas policiales conforme a los estándares constitucionales y de derechos humanos.

La apertura contó con la presencia del Director de la Unidad Regional I – San Luis del Palmar, Comisario Mayor Alberto Cano, junto a jefes de dependencias policiales de la jurisdicción. Las exposiciones estuvieron a cargo del Jefe de la División Coordinación con Organismos de Derechos Humanos, Comisario Inspector Dr. Luis Oscar Barrios, acompañado por el Sargento Primero Mauro Gómez Barrios y la Sargento Primero Natalia del Rosario Aguilar.

Durante la jornada participaron alrededor de 100 efectivos policiales y aspirantes, abordándose contenidos relacionados con derechos humanos, neurociencias aplicadas a la labor policial, comunicación efectiva, resolución pacífica de conflictos y fortalecimiento de las capacidades profesionales para una actuación policial eficiente, responsable y respetuosa de la dignidad humana.

Asimismo, se incorporaron herramientas tecnológicas para la acreditación de asistencia, actividades interactivas y acceso a material de consulta digital, favoreciendo la continuidad del aprendizaje.

La capacitación permitió reafirmar el compromiso institucional con la formación permanente del personal policial, promoviendo una labor profesional, cercana a la comunidad y ajustada a los principios constitucionales y los derechos fundamentales de las personas.