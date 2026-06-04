San Luis del Palmar: Se realizó jornada de capacitación policial con enfoque en derechos humanos

La actividad fue dispuesta por el
Jefe de Policía de la Provincia, Comisario General Lic. Miguel Ángel
Leguizamón, con el objetivo de fortalecer la formación profesional del personal
en aspectos vinculados al uso proporcional de la fuerza, la Ley Provincial
N°6280, neurociencias aplicadas a la función policial, argumentación,
persuasión y redacción de actas policiales conforme a los estándares
constitucionales y de derechos humanos.
La apertura contó con la
presencia del Director de la Unidad Regional I – San Luis del Palmar, Comisario
Mayor Alberto Cano, junto a jefes de dependencias policiales de la
jurisdicción. Las exposiciones estuvieron a cargo del Jefe de la División
Coordinación con Organismos de Derechos Humanos, Comisario Inspector Dr. Luis
Oscar Barrios, acompañado por el Sargento Primero Mauro Gómez Barrios y la
Sargento Primero Natalia del Rosario Aguilar.
Durante la jornada participaron
alrededor de 100 efectivos policiales y aspirantes, abordándose contenidos
relacionados con derechos humanos, neurociencias aplicadas a la labor policial,
comunicación efectiva, resolución pacífica de conflictos y fortalecimiento de
las capacidades profesionales para una actuación policial eficiente,
responsable y respetuosa de la dignidad humana.
Asimismo, se incorporaron
herramientas tecnológicas para la acreditación de asistencia, actividades
interactivas y acceso a material de consulta digital, favoreciendo la
continuidad del aprendizaje.
La capacitación permitió reafirmar el compromiso institucional con la formación permanente del personal policial, promoviendo una labor profesional, cercana a la comunidad y ajustada a los principios constitucionales y los derechos fundamentales de las personas.