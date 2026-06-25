jueves, 25 de junio de 2026

San Luis del Palmar: Secuestran cocaína, dinero en efectivo y una moto, hay dos personas demoradas

En la tarde de ayer 24-06-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, en el marco de tareas preventivas realizadas en la localidad de San Luis del Palmar, dos personas de 24 y 21 años fueron demorados cuando intentaban evadir un control policial y secuestraron de entre sus pertenencias, dosis de cocaína, dinero en efectivo y una motocicleta.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19.30 horas, en la intersección de las calles San Martín y Tucumán de dicha localidad; Al intentar ser identificados por efectivos policiales, los ocupantes de la motocicleta intentaron darse a la fuga, siendo rápidamente interceptados por el personal actuante.

En ese marco, los policías hallaron entre sus pertenencias siete envoltorios que contenían una sustancia blanquecina, por lo que solicitaron colaboración a sus pares de la Dirección de Drogas peligrosas y Crimen organizado, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, que arrojó resultado positivo para cocaína, además secuestraron la suma de $105.500 de dinero en efectivo y una motocicleta -marca Guerrero Trip 110 cc-

De todo ello, se puso en conocimiento de la Fiscalía en turno, iniciándose actuaciones judiciales por supuesta tenencia de estupefacientes en flagrancia, quedando ambas personas a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.