San Luis del Palmar: Secuestran cocaína, dinero en efectivo y una moto, hay dos personas demoradas

El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 19.30 horas, en la intersección de las calles San Martín y
Tucumán de dicha localidad; Al intentar ser identificados por efectivos
policiales, los ocupantes de la motocicleta intentaron darse a la fuga, siendo
rápidamente interceptados por el personal actuante.
En ese marco, los policías
hallaron entre sus pertenencias siete envoltorios que contenían una sustancia
blanquecina, por lo que solicitaron colaboración a sus pares de la Dirección de
Drogas peligrosas y Crimen organizado, quienes realizaron el correspondiente
test orientativo, que arrojó resultado positivo para cocaína, además
secuestraron la suma de $105.500 de dinero en efectivo y una motocicleta -marca
Guerrero Trip 110 cc-
De todo ello, se puso en conocimiento de la Fiscalía en turno, iniciándose actuaciones judiciales por supuesta tenencia de estupefacientes en flagrancia, quedando ambas personas a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.