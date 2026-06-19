San Luis del Palmar: Secuestran una moto con adulteraciones en la numeración del motor

Ayer 18-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar en el marco de los operativos de control vehicular e identificación de personas que se desarrollan diariamente en dicha localidad, procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta de 110 cc., cuyo conductor realizaba maniobras peligrosas en la vía pública.
El procedimiento se realizó
cuando personal policial advirtió la circulación de un motociclista efectuando
maniobras conocidas como “willy”, poniendo en riesgo su integridad física y la
de terceros. Al notar la presencia de los uniformados, el conductor emprendió
la huida y posteriormente abandonó el rodado, logrando perderse de vista.
La motocicleta fue trasladada a
la dependencia policial, donde tras las verificaciones mecánicas
correspondientes se constató que el motor presentaba alteraciones en su
numeración alfanumérica identificatoria, motivo por el cual se iniciaron las
actuaciones judiciales y administrativas de rigor.