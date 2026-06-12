viernes, 12 de junio de 2026

San Luis del Palmar: Tras allanamiento secuestran un arma de fuego y municiones, hay un demorado

En la jornada de ayer 11-06-26, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho iniciado por supuesta Amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y por el cual diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en esa localidad.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar un arma de fuego -revolver cal. 32- así también un hombre mayor de edad quedo a disposición de la justicia.

El elemento secuestrado y la persona fueron trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.