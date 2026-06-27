Santa Lucía: Un hombre murió calcinado al incendiarse su vivienda

En la mañana de ayer 26-06-26,
efectivos policiales dependientes de la Comisaría de Distrito Santa Lucía
iniciaron actuaciones investigativas en colaboración con la unidad fiscal en
turno, tras tomar conocimiento de un incendio registrado en una casilla de
madera ubicada en Colonia Cecilio Echevarría, en la zona conocida como Bajada
de Punta Rubio, dentro de una finca rural, hecho en el cual un hombre perdió la
vida.
De acuerdo con las primeras
averiguaciones, el siniestro se habría producido alrededor de las 07:00 horas,
consumiendo totalmente la precaria vivienda por causas y circunstancias que aún
se tratan de establecer. Como consecuencia del incendio, falleció un hombre de
50 años de edad.
En el lugar trabajó personal policial junto a las áreas correspondientes, mientras que la autoridad judicial dispuso la realización de las pericias del caso a fin de determinar el origen del foco ígneo.