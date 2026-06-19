Santa Rosa: Recuperan elementos sustraídos, hay un detenido y dos demorados

Luego de una serie de tareas
investigativas, el personal policial logró recuperar la totalidad de los
elementos denunciados como sustraídos, entre ellos un secarropa, un lavarropas,
un ventilador de pie, una bicicleta, una pava eléctrica, un secador de cabello,
un termolar, un termo y otros objetos de uso doméstico.
Asimismo, en el marco de la
investigación, se procedió a la aprehensión de un hombre, mayor de edad,
sindicado como presunto autor del hecho, quedando a disposición de la Justicia.
Por otra parte, durante la
madrugada de ayer y en relación con una denuncia radicada por otra mujer,
personal policial llevó adelante nuevas tareas investigativas que permitieron
recuperar un horno microondas denunciado como sustraído y demorar a dos hombres
mayores de edad presuntamente vinculados al hecho.
Las personas junto a lo
recuperado fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que
corresponden.