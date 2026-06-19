viernes, 19 de junio de 2026

Santa Rosa: Recuperan elementos sustraídos, hay un detenido y dos demorados

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Santa Rosa en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron esclarecer un hecho delictivo denunciado días atrás por una mujer, que en el barrio Llamarada de esa localidad, personas de identidad desconocida habrían sustraído diversas cosas.

Luego de una serie de tareas investigativas, el personal policial logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos, entre ellos un secarropa, un lavarropas, un ventilador de pie, una bicicleta, una pava eléctrica, un secador de cabello, un termolar, un termo y otros objetos de uso doméstico.

Asimismo, en el marco de la investigación, se procedió a la aprehensión de un hombre, mayor de edad, sindicado como presunto autor del hecho, quedando a disposición de la Justicia.

Por otra parte, durante la madrugada de ayer y en relación con una denuncia radicada por otra mujer, personal policial llevó adelante nuevas tareas investigativas que permitieron recuperar un horno microondas denunciado como sustraído y demorar a dos hombres mayores de edad presuntamente vinculados al hecho.

Las personas junto a lo recuperado fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.