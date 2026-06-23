Santo Tomé: Avances en la investigación permitieron la detención de un segundo participe en un hecho delictivo

En la mañana de hoy 23-06-26, el marco de una investigación que lleva adelante la Comisaría Primera de Santo Tomé en colaboración con la unidad fiscal interviniente, y como resultado de las tareas investigativas desarrolladas en los últimos días, lograron concretar la detención de un hombre que se encontraba sindicado como presunto partícipe de un hecho delictivo ocurrido recientemente en esa ciudad.
El oficio judicial se llevó a
cabo luego de un rápido y eficaz accionar, y que los llevó hasta inmediaciones
del Barrio Caritas, en este sentido, las acciones permitieron avanzar
significativamente en el esclarecimiento del caso, logrando la detención de una
segunda persona, quien estaría sindicado como participe en el hecho que se
investiga.
Con esta detención, los
investigadores lograron individualizar y poner a disposición judicial a un
segundo involucrado en la causa, continuándose con las diligencias
correspondientes.