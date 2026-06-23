Santo Tomé: Demoran a cinco personas tras una riña en la vía pública, uno de ellos tiene pedido de captura

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento a través del Sistema de Emergencias 101 sobre una
riña entre varias personas en inmediaciones de calles Aramburu y Juan Savall,
por ello de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde el personal policial
diviso que varios sujetos se encontraban promoviendo desorden en la vía
pública, presuntamente bajo los efectos del alcohol, por lo que procedieron a
la demora e identificación de cuatro hombres mayores de edad y un joven menor
de edad, quienes no supieron justificar su accionar
Cabe mencionar que tras
realizarse las primeras averiguaciones resulto que uno de ellos registraría
pedido de captura.
Al respecto, los demorados fueron
trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias
de rigor.