martes, 23 de junio de 2026

Santo Tomé: Demoran a cinco personas tras una riña en la vía pública, uno de ellos tiene pedido de captura

En la jornada del sábado 20-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Primera de Santo Tomé, demoraron a cinco personas aparentemente tras protagonizar una riña en el barrio Tablada de esa localidad.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento a través del Sistema de Emergencias 101 sobre una riña entre varias personas en inmediaciones de calles Aramburu y Juan Savall, por ello de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde el personal policial diviso que varios sujetos se encontraban promoviendo desorden en la vía pública, presuntamente bajo los efectos del alcohol, por lo que procedieron a la demora e identificación de cuatro hombres mayores de edad y un joven menor de edad, quienes no supieron justificar su accionar

Cabe mencionar que tras realizarse las primeras averiguaciones resulto que uno de ellos registraría pedido de captura.

Al respecto, los demorados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.