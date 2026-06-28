Santo Tomé: Demoran a un hombre vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera y la Comisaría de la Mujer y el Menor dependientes de la Unidad Regional Vº Santo Tome, en el marco de un legajo judicial que se investiga, tras un rápido y eficaz accionar lograron la aprehensión de un hombre que era requerido por la justicia.
El procedimiento se concretó en la citada localidad, donde luego de una paciente labor investigativa los efectivos lograron localizar y aprehender a un hombre de 25 años de edad, el cual estaría presuntamente sindicado como autor del hecho.
El aprehendido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.