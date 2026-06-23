martes, 23 de junio de 2026

Santo Tomé: La Policía aprehendió a un hombre vinculado a un hecho que se investiga

En la jornada de ayer 22-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Santo Tomé, en colaboración a la Unidad Fiscal Interviniente y en el marco de una causa judicial que se investiga, realizaron amplias tareas investigativas, logrando aprehender a un hombre.

El procedimiento se llevo a cabo cerca de las 09:00 horas, donde tras diversas labores de recolección de información, los citados efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 22 años de edad, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho. 

El aprehendido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia policial para continuar con los trámites pertinentes.