Santo Tomé: La Policía secuestró cigarrillos de contrabando tras siniestro vial en Ruta Nacional Nº14

Al arribar al lugar, el personal
policial constató que los ocupantes del vehículo, se habían dado a la fuga,
abandonando el rodado sobre la cinta asfáltica. Durante la inspección
correspondiente, se verificó que el automóvil -marca Volkswagen Gol-, transportaba
una importante cantidad de cajas de cigarrillos de origen extranjero -marca
GIFT-, presuntamente vinculadas a una maniobra de contrabando.
Ante esta situación, se dio
inmediata intervención al Fiscal en turno, quien dispuso que las actuaciones se
desarrollen en forma conjunta con efectivos de la Gendarmería Nacional
Argentina, a fin de determinar la procedencia de la mercadería, identificar a
los responsables y establecer las circunstancias del hecho.
Al respecto en la citada
dependencia policial, se prosigue con los tramites del caso.