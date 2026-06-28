domingo, 28 de junio de 2026

Secuestran una moto vinculada a un hecho delictivo

En la noche de ayer 27-06-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal -D.I.C.-, en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto robo-, tras realizar distintos trabajos investigativos, lograron recuperar una motocicleta que fue denunciada como sustraída días atrás.

La pesquisa realizada, posibilito concretar el procedimiento alrededor de las 21:00 horas por calle Los Laureles a la altura 4900 aproximadamente, donde los citados efectivos procedieron al secuestro de una motocicleta – Honda XR Tornado 250cc. -, la cual se encontraría presuntamente vinculada a un hecho delictivo que se investiga.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dirección, donde posteriormente se continuaron con los tramites al respecto.