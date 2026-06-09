Tras allanamiento la Policía secuestró dispositivos electrónicos en el marco de una investigación por estafa virtual

En la mañana de hoy 09-06-26, efectivos policiales de la Dirección General de Delitos complejos y delitos informáticos (D.G.D.C. y D.I.), luego de diversos trabajos de investigación en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante un allanamiento, logrando el secuestro de dispositivos electrónicos en el marco de una presunta estafa virtual.
El procedimiento lo realizaron luego de diversos trabajos de
investigación despegados en relación a una supuesta operación por una
transferencia desde el teléfono celular extraviado por una mujer y el cual
llevó a diligenciar una orden de allanamiento en un inmueble ubicado por calle
Samuel Morse, entre Abrevadero y Hungría de esta ciudad.
En ese marco, procedieron al secuestro de elementos de
interés para la investigación, entre ellos tres teléfonos celulares de
distintas marcas y características, y que se presume que podrían tener
vinculación con el hecho.
Al respecto en la citada dependencia policial se prosigue
con los tramites que corresponden.