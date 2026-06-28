Tras allanamiento recuperan un teléfono celular y una notebook, hay un joven demorado

Efectivos policiales de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura junto a sus pares de la División Policía de Alto Riesgo -P.A.R.- y la División Delitos Contra la Propiedad del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana de la Policía de la Provincia del Chaco, en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto robo-, relacionado a un hecho delictivo ocurrido en la vecina provincia, diligenciaron una orden de allanamiento, logrando recuperar lo denunciado como sustraído y realizando la detención de una persona.
El mandato judicial fue realizado
en una vivienda ubicada por calle Malaga entre calles Murcia y Madrid de esta
Ciudad Capital, donde bajo las formalidades legales secuestraron un celular –
marca IPhone 11 pro- y notebook – marca Lenovo-, elementos que presuntamente
guardarían relación con el hecho, también un joven de 25 años de edad fue
detenido y sindicado como presunto autor, quedando a disposición de las
autoridades judiciales correspondientes.
El detenido junto lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.