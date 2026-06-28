domingo, 28 de junio de 2026

Tras allanamiento recuperan un teléfono celular y una notebook, hay un joven demorado

Efectivos policiales de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura junto a sus pares de la División Policía de Alto Riesgo -P.A.R.- y la División Delitos Contra la Propiedad del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana de la Policía de la Provincia del Chaco, en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto robo-, relacionado a un hecho delictivo ocurrido en la vecina provincia, diligenciaron una orden de allanamiento, logrando recuperar lo denunciado como sustraído y realizando la detención de una persona.

El mandato judicial fue realizado en una vivienda ubicada por calle Malaga entre calles Murcia y Madrid de esta Ciudad Capital, donde bajo las formalidades legales secuestraron un celular – marca IPhone 11 pro- y notebook – marca Lenovo-, elementos que presuntamente guardarían relación con el hecho, también un joven de 25 años de edad fue detenido y sindicado como presunto autor, quedando a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

El detenido junto lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.