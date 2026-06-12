Tras un rápido accionar la Policía secuestro una bicicleta robada, hay un demorado

Ayer 11-06-26, en horas de la mañana, efectivos policiales dependientes de la Dirección de Investigación Criminal, momentos en que realizaban recorridas por calles Santa Rosa y Las Heras observaron a un hombre a bordo de una bicicleta con similares características a la denunciada como sustraída días atrás.
Por tal motivo, tras un rápido
accionar, lograron la identificación y demora del mismo, tratándose de un mayor
de un mayor de 31 años de edad, quien no supo justificar la procedencia del
rodado, por lo que fue secuestrada, siendo de marca SLP 10-PRO.
Al respecto, el demorado y la bicicleta secuestrada fueron trasladados hasta la comisaria 4ta, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.