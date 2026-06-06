sábado, 6 de junio de 2026

Allanamientos en el B° Trujillo la Policía secuestró cocaína y elementos de dudosa procedencia, hay tres personas demoradas

En la mañana de ayer 05-06-26, efectivos policiales dependientes de distintas comisarías del área capital en forma conjunta y coordinada con los grupos especiales GTO (Capital y Saladas), P.A.R., Infantería, Destacamento San Marcos, División de Canes, G.I.R., Dirección de Drones Policiales  y de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, diligenciaron cinco oficios judiciales en un domicilio ubicado en el barrio Trujillo de esta ciudad, el cual estuvo supervisado por el Señor Subjefe de Policía Comisario General Walter Dario Aceval.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar 250 gramos de Cocaína, una importante suma de dinero en efectivo, 15 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, elementos de cortes y una bicicleta con pedido de secuestro activo; así también, detuvieron a tres personas mayores de edad -dos hombres y una mujer- quienes estarían presuntamente relacionados con la causa.

Lo secuestrado y personas detenidas, fueron puestas a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias correspo0ndetes del caso.