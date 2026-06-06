Allanamientos en el B° Trujillo la Policía secuestró cocaína y elementos de dudosa procedencia, hay tres personas demoradas

En la mañana de ayer 05-06-26,
efectivos policiales dependientes de distintas comisarías del área capital en
forma conjunta y coordinada con los grupos especiales GTO (Capital y Saladas),
P.A.R., Infantería, Destacamento San Marcos, División de Canes, G.I.R.,
Dirección de Drones Policiales y de la
Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, diligenciaron cinco
oficios judiciales en un domicilio ubicado en el barrio Trujillo de esta
ciudad, el cual estuvo supervisado por el Señor Subjefe de Policía Comisario
General Walter Dario Aceval.
En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar 250 gramos de Cocaína, una
importante suma de dinero en efectivo, 15 teléfonos celulares de diferentes
marcas y modelos, elementos de cortes y una bicicleta con pedido de secuestro
activo; así también, detuvieron a tres personas mayores de edad -dos hombres y
una mujer- quienes estarían presuntamente relacionados con la causa.
Lo secuestrado y personas detenidas, fueron puestas a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias correspo0ndetes del caso.