Un hombre fue demorado por causar disturbios en la vía pública

En la mañana de ayer 03-06-26, efectivos policiales del -G.I.R.- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública.
El procedimiento se concreto cerca de las 08:00 horas, cuando los
efectivos se encontraban por calles Suipacha entre Necochea y Las Heras, donde
divisaron a un hombre molestando y causando intranquilidad en la zona, por lo
que, fue demora e identificado como mayor de edad, además, tras las
correspondientes averiguaciones registro antecedentes policiales.
El demorado fue trasladado a la comisaria jurisdiccional donde se
continuaron con los tramites de rigor.