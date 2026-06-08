Un hombre murió arrollado por un camión en avenida Ferré

Una tarde trágica se vivió este lunes sobre la avenida Ferré al 2200, en su intersección con la calle Brasil, tras registrarse un siniestro vial con consecuencias fatales. Un peatón, cuya identidad aún se desconoce, perdió la vida en el acto tras ser impactado por un camión de gran porte que se encontraba en circulación.
El vehículo involucrado es un camión marca Iveco. Según las primeras informaciones y los testimonios recabados en el lugar, la principal hipótesis que manejan los investigadores señala que el hombre se habría arrojado de manera imprevista debajo de la estructura del rodado mientras este avanzaba.
Como consecuencia del impacto, la víctima falleció de forma inmediata y su cuerpo quedó alojado debajo de la unidad de transporte, lo que demandó la intervención urgente de las fuerzas de seguridad.
En el sitio del hecho trabajó de manera conjunta el personal de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales de la Comisaría Tercera (3ª) —por razones de jurisdicción— y agentes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad.
Fuente: www.radiodos.com.ar