Una joven resultó con graves heridas tras choque de motocicletas

En la madrugada de ayer 06-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Cuarta Urbana tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Avenida Maipú como referencia en el acceso al barrio Dr. Montaña, donde aparentemente dos motocicletas habrían colisionada, retirándose del lugar uno de los rodados, resultando una joven con lesiones graves.
Según la información inicial
obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 04:30 horas, el cual por
causas y circunstancias que se investigan habían colisionado dos motocicletas,
una de marca – Zanella ZB- en la cual iban a bordo dos mujeres – de 18 años de
edad-, en tanto, el segundo rodado aparentemente continuo su marcha. Al
respecto, las jóvenes fueron auxiliadas y trasladadas al hospital escuela,
donde determinaron que una de ella presenta lesiones de carácter grave.
En el lugar se realizaron las
diligencias correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal en turno,
continuando con los tramites de rigor en la citada dependencia.